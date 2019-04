Lausitzer Wirtschaft will mehr Tempo beim Breitbrandausbau

Immer mehr Unternehmen in Südbrandenburg sind vom schnellen Internet abhängig. Der Breitbandausbau soll durch das Sofortprogramm von Bund und Land kommen. Aber wann?

Cottbus (dpa/bb)- Die Wirtschaft in Südbrandenburg fordert mehr Tempo beim Ausbau des schnellen Internets. Das machten Vertreter mittelständischer Unternehmen in der Lausitz am Dienstag in der Cottbuser Industrie und Handelskammer (IHK) deutlich. «Es geht um viele Arbeitsplätze in der Region und man darf sich nicht mit Bürokratie aufhalten», sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Marcus Tolle. Er kritisierte vor allem, dass die drei großen Mobilfunkbetreiber parallel ihre eigenen Netzstrukturen aufbauten, statt gemeinsames Roaming zu vereinbaren. Da müsse die Politik regulatorisch mehr Druck in Richtung einer einheitlichen Netzstruktur machen, forderte Tolle.