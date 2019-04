Brandgefahr: Feuerwehr ruft zur Vorsicht beim Grillen auf

An Ostern zeigt sich in Berlin das Wetter von der schönsten Seite. Doch mit der Trockenheit steigt auch die Brandgefahr.

Berlin (dpa/bb) - Die Sonne lockt zurzeit viele Berliner in die Parks und Wälder der Stadt - die Feuerwehr warnt wegen Trockenheit weiterhin vor Bränden. Auch in den kommenden Tagen solle angesichts der hohen Brandgefahr vorsichtig mit Feuer beim Grillen umgegangen werden, sagte ein Sprecher am Montag. Berlin blieb am Osterwochenende von Waldbränden weitgehend verschont.