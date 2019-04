Kanzlerin Merkel nimmt Abschied von verstorbener Mutter

Kanzlerin Merkel ist in ihrer Heimat im Norden Brandenburgs, aus traurigem Anlass: Ihre Mutter wird beerdigt. Viele Trauergäste erweisen Herlind Kasner die letzte Ehre.

Templin (dpa) - Bei einem bewegenden Trauergottesdienst im brandenburgischen Templin hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Abschied von ihrer verstorbenen Mutter genommen. An der Zeremonie für Herlind Kasner in der voll besetzten Maria-Magdalenen-Kirche nahmen am Donnerstag auch Merkels Ehemann Joachim Sauer, ihre beiden Geschwister und andere Familienmitglieder teil. Unter den Trauergästen waren zudem Weggefährten, Freunde und ehemalige Kollegen Kasners, die am 6. April im Alter von 90 Jahren gestorben war.