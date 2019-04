SPD unterstützt Aufnahme von Flüchtlingen aus Seenot

Die Brandenburger SPD setzt sich für die Aufnahme von Flüchtlingen ein, die aus Seenot gerettet wurden. Die Parteispitze forderte die SPD-geführte Landesregierung in einem am Montag veröffentlichten Beschluss dazu auf, ein entsprechendes Landesprogramm zu initiieren. Zugleich forderte der Landesvorstand von der SPD-Bundestagsfraktion und den SPD-Bundesministern, dass sich die Bundesregierung aus Union und SPD «mit aller Vehemenz» für die Aufnahme geretteter Menschen mit Priorität einsetzt.

«Eine glaubwürdige Sozialdemokratie darf nicht tatenlos zusehen, wie das Sterben im Mittelmeer weitergeht», heißt es in der Begründung des Beschlusses, den die Brandenburger SPD am Montag veröffentlichte. «Das ist keine Frage von Großzügigkeit, sondern ein Minimum an Menschlichkeit.» Auch Handelsschiffe könnten keine Menschen mehr retten, da sie wegen geschlossener Häfen andere Routen führen.