Polizei-Abhörzentrum von fünf Ländern bis 2021 aufgebaut

Aus fünf mach eins: Fünf Ost-Bundesländer wollen künftig zur Aufklärung schwerer Verbrechen ihre Telekommunikationsüberwachung von einer Zentrale in Leipzig aus erledigen. 2021 soll die Abhörzentrale voll arbeitsfähig sein. Bis dahin ist noch Aufbauarbeit nötig.

Leipzig (dpa) - Die Telekommunikationsüberwachung von Schwerkriminellen in fünf Bundesländern wird voraussichtlich ab 2021 in Leipzig zusammenlaufen. Dann soll das gemeinsame Polizei-Abhörzentrum der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Brandenburg voll arbeitsfähig sein, wie der Chef des neuen Zentrums, Ulf Lehmann, am Mittwoch in Leipzig sagte.