Landes-Umfrage: Rot-Rot und AfD verlieren, Grüne legen zu

Fünf Monate vor der Landtagswahl in Brandenburg verlieren die Parteien der rot-roten Koalition weiter an Zustimmung. Das zeigt der neue Brandenburg-Trend des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap im Auftrag von RBB und Antenne Brandenburg. Die AfD rutscht demnach deutlich ab und auch die CDU verzeichnet leichte Verluste. Die Grünen legen hingegen deutlich zu.

Wenn am Sonntag Wahl wäre, käme die SPD auf 22 Prozent, die Linke auf 16 Prozent. Beide Parteien verlieren im Vergleich zu September je einen Prozentpunkt und liegen in der Umfrage damit so niedrig wie nie zuvor. 51 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden (+2 Punkte).