Bauern erwarten offiziellen Start der Spargelsaison

Am 8. April ist es wieder soweit: Die offizielle Spargelernte beginnt. Warmes Wetter stimmt die Bauern zuversichtlich. Wer Bio-Spargel möchte, muss sich allerdings noch ein paar Tage gedulden.

Beelitz (dpa/bb) - Spargelbauern in Brandenburg erwarten den offiziellen Start der Spargelzeit am 8. April in Beelitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark). Dann wird das Gemüse wieder richtig geerntet. «Dank des schönen Wetters ist schon reichlich Spargel gefunden worden», sagte Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Beelitzer Spargelvereins. Bereits seit rund zwei Wochen wird Spargel auf Brandenburger Feldern wieder aus der Erde geholt. 10 Euro soll das Kilogram ab dem offiziellen Saisonstart kosten. Anschließend soll es umso preiswerter werden - je größer das Angebot ist, sagte Jakobs.