Wochenmärkte haben Zukunft: Regionales ist gefragt

Käse vom Bauern aus dem Umland und nebenbei ein Plausch mit dem Erzeuger - Wochenmärkte in Brandenburg haben nicht nur Regionales zu bieten, sie sind auch ein sozialer Ort. Aber macht der Onlinehandel ihnen Konkurrenz?

Potsdam (dpa/bb) - Wochenmärkte haben in Brandenburg gute Aussichten, in Zukunft bestehen zu bleiben oder noch zu wachsen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Dort treffen Regionalität der Produkte und Kommunikationsbedürfnis der Kunden besonders oft aufeinander», sagt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg (HVBB), Nils Busch-Petersen. Er sieht für den klassischen Wochenmarkt auch künftig eine wachsende Bedeutung im Land. Wichtig sei es für Händler jedoch, sich zu spezialisieren - beispielsweise auf regionale Produkte.

«Wochenmärkte werden auch in Zukunft ein fester Bestandteil in der Gesellschaft sein», ist auch Bernd Gellesch überzeugt. Seine Agentur betreibt Wochenmärkte in Berlin und Brandenburg, unter anderem in Perleberg (Prignitz), Birkenwerder (Oberhavel) und Strausberg (Märkisch-Oderland). Discounter aller Art könnten einfach nicht das Besondere eines Wochenmarktes bieten.