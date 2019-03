Uni Potsdam muss unrechtmäßige Gebühren zurückzahlen

Das Bundesverfassungsgericht hat in mehreren Bundesländern erhobene Rückmeldegebühren für Studenten für rechtswidrig erklärt. Anders als Berlin wollte Brandenburg die Gebühren nicht erstatten. Nun hat das Potsdamer Verwaltungsgericht entschieden.

Potsdam (dpa/bb) - Die Universität Potsdam muss zwei ehemaligen Studenten unrechtmäßig erhobene Rückmeldegebühren zurückerstatten. Das entschied das Verwaltungsgericht der brandenburgischen Landeshauptstadt am Freitag im ersten Verfahren nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Januar 2017. Das oberste Gericht hatte die an allen Brandenburger Hochschulen von 2001 bis 2008 erhobenen Gebühren für rechtswidrig erklärt. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Verfahrens ließ das Gericht die Berufung zu.

Das Gericht schloss sich dieser Auffassung an. Die Studenten hätten im Vertrauen auf Loschelders Schreiben auf Klagen verzichtet. Es würde gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstoßen, wenn die Universität nun weiter von einer Verjährung der Ansprüche ausgehe. Allein an der Universität Potsdam könnten nach Angaben des Allgemeinen Studentenausschusses bis zu 50 000 Studenten eine Summe von insgesamt 30 Millionen Euro fordern.

Wie das Wissenschaftsministerium in Potsdam in einer ersten Reaktion mitteilte, will es die Urteilsbegründung abwarten und dann über das weitere Vorgehen entscheiden. Bisher seien auch das Innen- und das Justizministerium in Potsdam davon ausgegangen, dass die Ansprüche auf Erstattung nach dem Gebührengesetz des Landes Brandenburg verjährt seien. Damit habe keine Rechtsgrundlage für eine Rückzahlung bestanden. Die Linke-Landtagsabgeordnete Isabelle Vandre forderte eine schnelle Lösung für alle ehemaligen betroffenen Studenten.