SPD-Europakandidat Vaut versucht Täuschung zu erklären

Nach seinem Täuschungsmanöver mit falschem Wohnort und falscher Freundin versucht der Kandidat der Brandenburger SPD für die Europawahl, Simon Vaut, sich zu rechtfertigen. «Es fängt mit einer harmlosen Unwahrheit an, und dann verstrickt man sich darin», sagte er dem Nachrichtenmagazin «Spiegel» (Samstag). Vaut versucht sein Fehlverhalten auch mit seiner Biografie zu erklären. «Ich bin häufig in meinem Leben umgezogen, bin nirgendwo verwurzelt.» Diesen Nachteil habe er «mit einer Überinszenierung» überdecken wollen.

Der gebürtige Hamburger, früher auch Redenschreiber unter anderem von Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), war 2018 von einem SPD-Parteitag überraschend zum Europakandidaten für Brandenburg gewählt worden. Er hatte sich mit angeblicher Freundin präsentiert und gesagt, er sei ihretwegen nach Brandenburg/Havel gegangen. Am vergangenen Dienstag räumte der 41-Jährige ein, dass er anders als angegeben nicht in Brandenburg/Havel, sondern in Berlin lebe und seine angebliche Partnerin nur eine Bekannte aus der Hauptstadt sei.