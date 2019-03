Koalitionskrise bei Rot-Rot wegen Verfassungsschutzgesetz

Das Vorpreschen von SPD-Innenminister Schröter beim Ausbau des Verfassungsschutzes hatte Brandenburgs rot-rote Landesregierung bereits Anfang des Jahres in eine schwere Krise gestürzt. Nun droht das Gesetz erneut an Widerstand bei der Linken zu scheitern.

Potsdam (dpa/bb) - Der rot-roten Brandenburger Landesregierung droht wegen der geplanten Neuregelung des Verfassungsschutzgesetzes erneut eine Koalitionskrise. Fünf Landtagsabgeordnete der Linken haben am Dienstag in der Fraktionssitzung erklärt, dass sie eine Stärkung des Geheimdienstes nicht mittragen wollen. Dies bestätigte Fraktionschef Ralf Christoffers am Mittwoch. Zuerst hatte die «Märkische Allgemeine» (Mittwoch) berichtet. Da die rot-rote Koalition im Landtag nur über eine Mehrheit von drei Stimmen verfügt, könnte das Gesetz bei der für Juni geplanten Abstimmung scheitern.