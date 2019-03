Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Autoknacker brechen acht Wagen in Frankfurt(Oder) auf

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag acht Autos in Frankfurt(Oder) geknackt und Brillen und mobile Navis gestohlen. Die Wagen verschiedener Marken parkten in den Straßen Juri-Gagarin-Ring, Alexej-Leenow-Straße und Luckauer Straße, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Höhe des Schadens ließ sich zunächst nicht feststellen.

