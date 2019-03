Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Viele Richter und Staatsanwälte gehen bis 2030 in Ruhestand

Mehr als die Hälfte der rund 800 Richter und 230 Staatsanwälte Brandenburgs geht bis 2030 in den Ruhestand. Allein bei den ordentlichen Gerichten wie den Landgerichten und dem Brandenburgischen Oberlandesgericht scheiden 62 Prozent der rund 500 Richter aus Altersgründen aus, teilte das Justizministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der CDU-Landtagsfraktion mit. An den Sozialgerichten und dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg müssen 42 Prozent der rund 130 Richter in den nächsten elf Jahren ersetzt werden. Bei den Verwaltungsgerichten erreichen 44 Prozent der 87 Richter das Rentenalter.

