Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner pflanzt Baum

Über notwendige weitere Hilfen für geschädigte Wälder informiert sich Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) heute in Nauen (Havelland). Sturmschäden, langanhaltende Dürre und der Befall durch Borkenkäfer haben den Wäldern gravierend zu schaffen gemacht. Viele Bäume sind vertrocknet. Zum Internationalen Tag des Waldes wird die Ministerin auf einer geschädigten Fläche einen Baum pflanzen.

In Brandenburg gibt es über 1,1 Millionen Hektar Wald. 70 Prozent der Bäume sind Kiefern, die schnell in Brand geraten. Durch die Trockenheit im vergangenen Sommer kam es auch zu einer Massenvermehrung von Schädlingen wie Nonne und Kiefernspinner. Das Land will nach und nach auf geschädigten Waldflächen neue Bäume setzen. Der Wald soll so verändert werden, dass stabile Mischwälder entstehen samt Bäumen, die an höhere Temperaturen besser angepasst sind.