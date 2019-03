Konferenz bietet Infos zu Islam an Brandenburger Schulen

In vielen Klassenräumen sitzen Kinder muslimischen Glaubens. Doch manche Lehrer stoßen beim Unterrichten auf Fragen. Eine Fachtagung soll ihnen Unterstützung geben.

Cottbus (dpa/bb) - Wie können muslimische Schüler gut in den Unterricht an Brandenburger Schulen integriert werden? Eine Fachtagung am Mittwoch in Cottbus soll Lehrern, Schulleitern und Sozialarbeitern dabei helfen. Unter dem Motto «Die Vielfalt des Islam an Brandenburger Schulen» können sich die Teilnehmer in Workshops mit Fachleuten über Probleme und Lösungsansätze austauschen.