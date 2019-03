Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Außenamt weist Kritik an Einsatz für Six zurück

Der deutsche Journalist Six sitzt seit November in Venezuela in Haft. Ihm wird unter anderem Spionage vorgeworfen. Die Eltern werfen der Bundesregierung vor, sie setze sich nicht genug für die Freilassung ein. Jetzt hat der Fall auch den Brandenburger Landtag erreicht.

© dpa

Potsdam (dpa/bb) - Das Auswärtige Amt hat Kritik am Einsatz für den in Venezuela inhaftierten deutschen Journalisten Billy Six zurückgewiesen. Bisher hätten drei Haftbesuche stattgefunden, hieß es von Seiten des Ministeriums in Berlin. «Im Rahmen unserer intensiven konsularischen Betreuung setzen sich das Auswärtige Amt und die Botschaft Caracas auch weiterhin dafür ein, dass die Herrn Six zustehenden Rechte respektiert und eingehalten werden und er ein transparentes und rechtsstaatliches Verfahren erhält.»

Der Brandenburger Landtag sprach sich am Donnerstag für die Freilassung des Journalisten aus und betonte grundsätzlich die Bedeutung der Pressefreiheit. Billy Six war Mitte November in Venezuela festgenommen worden. Ihm werden Spionage und Rebellion zur Last gelegt. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hält die Vorwürfe für nicht belegt. Six hatte in der Vergangenheit unter anderem für die rechtskonservative Wochenzeitung «Junge Freiheit» geschrieben.

Alle Fraktionen des Brandenburger Landtags unterstützen die Freilassung des inhaftierten Journalisten. «Freier, kritischer Journalismus ist Gradmesser und eine Art Lebensversicherung einer offenen und pluralistischen Gesellschaft», sagte Staatskanzleichef Martin Gorholt (SPD) im Parlament. «Wird er bedroht, sind wir alle bedroht.» Er verwies darauf, dass sich das Auswärtige Amt für Six einsetze. «Wie schnell diese Schritte zum gewünschten Erfolg führen, liegt aber leider nicht allein in deutscher Hand.»

Die AfD-Landtagsfraktion forderte in einer Entschließung, die rot-rote Landesregierung solle bei der Bundesregierung darauf dringen, dass sie sich für die sofortige Freilassung von Six einsetzt. AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz warf der Bundesregierung Untätigkeit vor. «Ja, es gab dünne Kontakte, aber Engagement sieht anders aus», sagte Kalbitz. «Billy Six muss sofort freigelassen werden.»

Die Mehrheit der übrigen Abgeordneten stimmte gegen den AfD-Antrag, die Grünen enthielten sich. «Dafür braucht es keine einzelnen Beschlüsse, dafür braucht es eine klare Haltung», sagte Staatskanzleichef Gorholt mit Blick auf die Forderung der AfD.

Alle Fraktionen betonten an die Adresse der AfD gerichtet, sie seien uneingeschränkt für Pressefreiheit und unterstützten die Freilassung von Six, warfen der AfD aber eine Instrumentalisierung des Themas und einen unterschiedlichen Umgang mit Pressefreiheit vor. Kalbitz hatte den Journalisten Deniz Yücel, der vor rund einem Jahr aus türkischer Haft entlassen wurde, im Oktober 2018 «Menschenverächter und Deutschlandhasser» genannt. Der «Welt»-Reporter hatte ein Jahr ohne Anklageschrift in einem Istanbuler Gefängnis hinter Gittern gesessen. Die AfD betonte im Landtag, es gehe nicht um sie, sondern um Six.

Landtagsvizepräsident Dieter Dombrowski (CDU) verhängte einen Ordnungsruf gegen Kalbitz, weil der AfD-Fraktionschef in der Debatte an die Adresse der Grünen-Abgeordneten Marie Luise von Halem gesagt hatte: «Ich würde mich ja intellektuell mit ihnen duellieren, aber Sie sind leider unbewaffnet.» Dombrowski forderte: «Respekt muss sein.»

Die Eltern des Journalisten Six hatten der Bundesregierung vorgeworfen, sie setze sich zu wenig für die Freilassung ihres Sohnes ein. «Die deutsche Regierung hat nicht protestiert gegen die Verhaftung eines Journalisten in dem Land», sagte der Vater Edward Six am Dienstag. Sie habe auch nicht seine Freilassung gefordert.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Jan Redmann, der Six aus Junge-Union-Zeiten in Brandenburg kennt, verwies darauf, dass sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Georg von der Marwitz nach einem Brief der Eltern für Six eingesetzt und sich an das Außenamt gewandt habe.