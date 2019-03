Frankfurter Soziologe Andreas Reckwitz bekommt Leibniz-Preis

Der Frankfurter Soziologe Andreas Reckwitz erhält den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Damit werde Reckwitz für seine Leistungen in der Sozialforschung ausgezeichnet, teilte das Brandenburger Wissenschaftsministerium am Mittwoch mit.

Der 48-Jährige ist Professor für Vergleichende Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Reckwitz schrieb das Buch «Gesellschaft der Singularitäten», in dem er den Prozess der Singularisierung und der Herausbildung von Einzigartigkeiten untersucht - mit allen Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft.

Bereits 2017 ging ein Leibniz-Preis nach Brandenburg: an Alessandra Buonanno vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Potsdam. Neben Reckwitz wurden in diesem Jahr neun weitere Forscher in ganz Deutschland mit dem Preis prämiert. Die jährlich vergebenen Auszeichnungen sind die höchstdotierten deutschen Förderpreise.