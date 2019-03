Krankenstand in Brandenburger Landesverwaltung steigt

Personalabbau und Arbeitsverdichtung in der Landesverwaltung haben ihren Preis: Seit Jahren nimmt die Zahl der Krankentage zu. Eine bessere Koordinierung soll nun helfen, die Fehltage zu verringern.

Potsdam (dpa/bb) - Der Krankenstand in der Brandenburger Landesverwaltung ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen, obwohl es seit mehreren Jahren ein Konzept für bessere Arbeitsbedingungen gibt. Mit rechnerisch 32,9 Krankentagen je Mitarbeiter gab es im Vorjahr im Wissenschaftsministerium die meisten Ausfälle. Das waren fast sieben Tage mehr als 2017 und neun mehr als 2014 zu Beginn der Wahlperiode, wie das Innenministerium der CDU-Landtagsfraktion auf eine Anfrage mitteilte.

Im Finanzministerium stieg die Zahl der Krankentage von 20,4 im Jahr 2017 auf 28,8 im vergangenen Jahr, in der Staatskanzlei von 21,4 auf 29,4. Mit Ausnahme des Landwirtschaftsministeriums haben die Fehltage in allen anderen Ressorts im Vergleich zum Jahr 2014 zugenommen. Das Justiz- und das Verkehrsministerium gaben für das vergangene Jahr keine Werte an.