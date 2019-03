Ex-Trainer Petersen geht nach Sperre in Berufung

Der Anwalt des ehemaligen Fußball-Trainers Andreas Petersen hat rechtliche Schritte gegen dessen Einjahressperre wegen des Vorwurfs der Spielmanipulation angekündigt. Petersen bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Samstag den Schritt. Zuvor hatten die «Bild»-Zeitung und der MDR darüber berichtet. Das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) hatte Petersen nach einer mündlichen Verhandlung zu einer zwölfmonatigen Sperre und einer Geldzahlung in Höhe von 6000 Euro verurteilt.

Für die NOFV-Juristen stand fest, dass der Vater von Bundesligaprofi Nils Petersen vor dem Meisterschaftsspiel der Regionalliga zwischen dem SV Babelsberg und dem VfB Germania Halberstadt (3:1) am 30. November Einfluss auf das Ergebnis nehmen wollte. Der damalige Sportdirektor von Halberstadt habe telefonisch zwei ihm bekannte Babelsberger Spieler angesprochen und diesen Geldzahlungen in Aussicht gestellt, wenn sie schlecht spielen würden. Die Spieler hätten das Angebot abgelehnt, Geld sei nicht gezahlt worden, hatte der NOFV in seiner Urteilsbegründung am Freitag erklärt.