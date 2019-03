Rot-Rot beendet Koalitionsstreit über Innere Sicherheit

Im Wahljahr wollen SPD und Linke in Brandenburg Handlungsfähigkeit demonstrieren. Bei zwei heißen Eisen, die schon länger strittig sind, haben sie sich auf Kompromisse verständigt.

Potsdam (dpa/bb) - Die rot-rote Koalition in Brandenburg hat knapp ein halbes Jahr vor der Landtagswahl ihren Krach über Verfassungsschutz und Polizei beigelegt. Nach wochenlangen Verhandlungen einigten sich SPD und Linke auf Gesetzesnovellen bei beiden Streitthemen, wie beide Parteien am Montag in Potsdam mitteilten. Im Kern kann sich die SPD mit einer Aufstockung des Verfassungsschutzes durchsetzen. Die Linke kann damit punkten, dass der sogenannte Staatstrojaner zur Überwachung von Smartphones und Computern zunächst auf Eis liegt. SPD und Linke zeigten sich zufrieden, die CDU sprach von einem «weichgespülten Kompromiss».