1:2 im Duell gegen 1860 München: Energie nun Vorletzter

Der FC Energie Cottbus ist nach der vierten Niederlage in Folge auf den vorletzten Platz der dritten Fußball- Bundesliga gerutscht. Am 25. Spieltag verlor das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz das Aufsteiger-Duell mit 1860 München 1:2 (0:0). Vor 7209 Zuschauern im Stadion der Freundschaft erzielten Stefan Lex in der 62. Minute und Prince-Osei Owusu (86.) am Samstag die Tore für die Gäste. Der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit durch Felix Geisler fiel zu spät. Mit weiterhin 23 Punkten fehlen den Lausitzern nunmehr schon fünf Zähler zum ersten Nichtabstiegsplatz.

Nach der 0:3-Niederlage am vergangenen Wochenende in Meppen nahm Trainer Claus-Dieter Wollitz vier Wechsel vor. So musste der Coach den zuletzt stark in der Kritik stehenden und an einer Oberschenkelverletzung laborierenden Torhüter Avdo Spahic durch Kevin Rauhut ersetzen. Kevin Weidlich und José-Junior Matuwila starteten in der Verteidigung, Stürmer Fabio Viteritti kam für Dimitar Rangelow.

In der abwechslungsreichen, aber an Höhepunkten armen ersten Hälfte hatte Lex die beste Möglichkeit. Der Stürmer schob den Ball freistehend vor Rauhut neben das Tor. Auch nach dem Seitenwechsel hatte 1860 durch Sascha Mölders die erste Chance (50.). Anschließend kamen die Gastgeber besser ins Spiel, ehe Mölders und Lex im Zusammenspiel die Bemühungen der Gastgeber stoppten. Der eingewechselte Owusu machte dann die 13. Niederlage der Energie-Kicker perfekt, auch wenn Cottbus nach dem Anschlusstreffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit auf den ersten Punktgewinn im neuen Jahr hoffen durfte.