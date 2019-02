Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Warnstreik in Cottbus im öffentlichen Dienst angekündigt

Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Cottbus treten am Donnerstag in einen ganztägigen Warnstreik. Hintergrund seien die bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder, sagte ein Verdi-Sprecher am Dienstag. Bislang gebe es keine Signale, dass die Arbeitgeber den Forderungen der Gewerkschaften entgegenkommen wollen. Aufgerufen sind unter anderem die Beschäftigten der Brandenburgisch Technischen Universität Cottbus-Senftenberg und mehrerer Landesämter.

Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent höhere Einkommen im öffentlichen Dienst, mindestens aber 200 Euro pro Monat mehr. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Zudem soll es auch Verbesserungen in der Eingruppierung geben.

Die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) werden am 28. Februar und 1. März fortgesetzt.