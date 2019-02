Netzhoppers quälen sich zum 3:2-Sieg über Giesen

Trotz eines mühevollen 3:2 (30:28, 18:25, 32:30, 23:25, 30:28)-Sieges gegen Aufsteiger Helios Grizzly Giesen haben die Netzhoppers in der Volleyball-Bundesliga nur noch wenig Hoffnung, Rang acht und damit die Play-offs zu erreichen. Ihr Hauptgegner im Kampf um die Play-off-Ränge sind die besser platzierten Bisons Bühl, die noch dazu ein weitaus leichteres Restprogramm als die Brandenburger haben.

Im vermutlich drittletzten Heimspiel der Saison hatten es die Netzhoppers, die am 4. März bei den Berlin Volley antreten müssen und danach gegen weitere Hochkaräter antreten müssen, am Samstag vor 473 Zuschauern von Beginn an schwer. Im Endspurt der fast drei Stunden dauernden Partie hatten sie aber die bessern Karten. Im Hinspiel hatten Netzhoppers Giesen in Hildesheim noch 3:1 besiegt.