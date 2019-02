DFB-Chef Grindel: «Spielmanipulationen sind Straftatbestand»

Der DFB betrachtet den Manipulationsverdacht bei der Regionalligapartie zwischen Babelsberg und Halberstadt mit Sorge. DFB-Chef Grindel setzt auf die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Regionalverband. Und er hofft auf die Aufklärung der Vorfälle.

Er kenne «die Berichte aus den Medien», sagte der 57-Jährige, der von 2002 bis 2016 Mitglied des Deutschen Bundestags war. Grindel verwies am Montagabend darüber hinaus auf die «Gewaltenteilung» im DFB und in den Regionalverbänden: «Das ist jetzt Sache der Sportgerichtsbarkeit im Nordostdeutschen Fußballverband.» Der NOFV untersucht den Fall bereits.

Unklar ist bisher auch, welche Rolle ein chinesischer Sportvermarkter spielt. Die Staatsanwaltschaft in Chemnitz war vom Regionalligisten Chemnitzer FC im Nachhinein über Gespräche mit einer Agentur informiert worden. Auch dies wird inzwischen in Neuruppin untersucht, weil die Behörde dort eine Schwerpunktzuständigkeit bei Korruptionsanzeigen hat. Die Staatsanwaltschaft in Chemnitz hatte erklärt, dass der CFC die Gespräche mit dem Sportvermarkter sofort abgebrochen und den NOFV davon in Kenntnis gesetzt habe.

Über die Gespräche des sächsischen Regionalligisten mit dem chinesischen Vermarkter bzw. deren Inhalte sei er nicht unterrichtet, betonte Grindel: «Nein, also, davon weiß ich gar nichts.» Er sei aber froh, «dass sich in einzelnen Fällen Vereinsvertreter, die offenbar angesprochen worden sind, gemeldet haben. So dass an dieser Stelle unsere Präventionsprogramme offenbar auch gewirkt haben. Denn genau so soll es sein.» Grindel sagte auch mit dem Verweis auf ähnliche Fälle, dass es laut DFB-Statuten generell eine Verpflichtung gebe, «dass sofort gemeldet wird, wenn es hier zu einer Ansprache kommt». Das sei in dem ein oder anderen Fall «sehr vorbildlich gelaufen».