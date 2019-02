Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Brandenburger Kabinett tagt in der Uckermark

Das rot-rote Kabinett der brandenburgischen Landesregierung ist zu Gast im Landkreis Uckermark. Bei der gemeinsamen Beratung in Prenzlau am heutigen Dienstag geht es nach Angaben von Staatskanzleichef Martin Gorholt (SPD) unter anderem um die Strukturentwicklung der Uckermark als Bindeglied zwischen den Metropolenräumen Berlin und Stettin sowie um die Einrichtung einer festen Außenstelle des Schulamts Frankfurt (Oder) in Eberswalde, um die Region besser betreuen zu können. Außerdem sollen Kitas, der Glasfaserausbau und die Abdeckung mit Mobilfunk weitere Themen sein. Das Kabinett tagt in diesem Monat mehrmals außerhalb der Staatskanzlei: Am 19. Februar sind die Mitglieder bei der Landeshauptstadt Potsdam zu Gast, eine Woche später in Cottbus.