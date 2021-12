Polizei stellt bewaffnete Räuber in Wohnung auf frischer Tat

Die Polizei hat in Wedding drei mutmaßliche Räuber festgenommen.

Die Männer im Alter von 24 bis 35 Jahren sollen am Mittwochabend (22. Dezember 2021) in der Maxstraße in einer Wohnung sieben Menschen mit einer Schusswaffe und einem Messer bedroht haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie sollen die Wohnung nach Wertsachen durchsucht haben.