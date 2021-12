Auto in Charlottenburg angezündet

In Berlin-Charlottenburg hat am frühen Samstagmorgen ein geparktes Auto gebrannt. Ein Zeuge entdeckte die Flammen an dem Wagen in der Clausewitzstraße, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, niemand wurde verletzt. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus. In Berlin werden seit Jahren immer wieder abgestellte Autos von Unbekannten angezündet.

