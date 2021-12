Weitere Plädoyers im «Tiergartenmord»-Prozess

Vor dem Berliner Kammergericht wird am heutigen Mittwoch (11.00 Uhr) der Prozess zum Mord an einem Georgier mitten in Berlin fortgesetzt. Geplant sind Plädoyers der Nebenklage, die Angehörige des Opfers vertritt. Angeklagt ist ein 56 Jahre alter Russe. Er soll am 23. August 2019 den Georgier tschetschenischer Abstammung in der Parkanlage Kleiner Tiergarten erschossen haben. Der 40-Jährige, der seit Ende 2016 als Asylbewerber in Deutschland lebte, war von russischen Behörden als Terrorist eingestuft worden.

Die Bundesanwaltschaft geht von einem Auftragsmord aus. Der Angeklagte habe auf deutschem Boden einem «staatlichen Tötungsauftrag» Folge geleistet, so Bundesanwalt Nikolaus Forschner am Dienstag in seinem Plädoyer. Hintergrund des Tötungsauftrages sei die Beteiligung des Georgiers am zweiten tschetschenischen Krieg und dessen «Feindschaft zum russischen Staat» gewesen. Die Bundesanwaltschaft forderte eine lebenslange Freiheitsstrafe. Sie beantragte zudem, die besondere Schwere der Schuld festzustellen, was eine Haftentlassung nach 15 Jahren nahezu ausschließt.

Der Prozess läuft seit Oktober 2020 vor einem Staatsschutzsenat des Berliner Gerichts unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Ein Urteil könnte noch vor Weihnachten gesprochen werden. Es könnte die deutsch-russischen Beziehungen erschüttern.