Unbekannter wirft Böller gegen Bus: Fahrer erleidet Schock

Mit einem Böller hat ein Unbekannter in Zehlendorf die Seitenscheibe eines BVG-Linienbusses zerstört.

Der Fahrer erlitt einen Schock und wurde ambulant behandelt, wie die Polizei am Mittwoch (24. November 2021) mitteilte. Die zwölf Fahrgäste kamen mit dem Schreck davon. Der Täter hatte demnach am Dienstagabend am Dahlemer Weg den Feuerwerkskörper gegen den Bus geworfen und war dann geflüchtet. Eine Fahndung am Tatort verlief erfolglos. Die Überwachungskamera des Busses war laut Polizei für den Vorfall ungünstig eingestellt und lieferte keine verwertbaren Bilder. Die Fahrgäste mussten in einen anderen Bus umsteigen.