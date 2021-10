Jugendliche Räuberbande verübte brutale Überfälle

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sowie ein 18-Jähriger wurden am Dienstagmorgen (26. Oktober 2021) in Mitte und Neukölln festgenommen, wie mitgeteilt wurde. Nach einem weiteren 16-Jährigem sucht die Polizei noch. Gegen die vier Verdächtigen liegen Haftbefehle vor. Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde bereits am Donnerstag festgenommen. Die Polizei durchsuchte zudem fünf Wohnungen.