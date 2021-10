Mann sperrt Freundin ein: Polizeieinsatz mit fünf Verletzten

Eine von ihrem Lebensgefährten eingesperrte 27-Jährige hat Polizei und Feuerwehr in Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) auf den Plan gerufen.

Die junge Frau hatte am Freitagabend aus der Wohnung des Mannes über den Notruf die Polizei um Hilfe gerufen. Der 27-Jährige war ihr gegenüber so aggressiv, dass sie in das Bad flüchten musste, nachdem er sie in der Wohnung einschloss, wie die Polizei am Sonntag (23. Oktober 2021) mitteilte. Der Mann öffnete der Polizei nicht die Tür, so dass die Feuerwehr Kyritz zum Einsatz gerufen wurde.