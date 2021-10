Erneut Überfall mit Machete und Baseballschläger

Wenige Tage nach einem Überfall einer bewaffneten Männergruppe auf einen Mann ist es in Neukölln erneut zu einem massiven Angriff gekommen.

Mit Baseballschläger, Machete und Pfefferspray bewaffnete Männer gingen am 03. Oktober 2021 in einen Backshop in der Karl-Marx-Straße auf Kontrahenten los und verletzten sie, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 21-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei prüft, ob kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Clans beteiligt waren und ob die beiden Angriffe zusammenhängen.

Gegen 17.20 Uhr stürmten die Männer den Angaben zufolge am Sonntag in den Backshop und griffen einen 44-Jährigen an. Der Mann wurde verletzt, ebenso wie ein anderer Mann im Alter von 49 Jahren. Einige Angreifer flüchteten zu Fuß, andere mit einem Auto. Den Wagen fand die Polizei kurz darauf an einer Straßenecke und beschlagnahmte darin liegende Waffen. Die Festnahme des Verdächtigen erfolgte in der Nähe.