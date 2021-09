Unfallflucht und zwei Schwerverletzte auf Tempelhofer Damm

Eine Autofahrerin und ihre Beifahrerin sind in Tempelhof bei einem Ausweichmanöver schwer verletzt worden. Die 21-Jährige war am Sonntagmorgen auf dem Tempelhofer Damm unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Dort soll sie plötzlich von links viel zu eng überholt worden sein. Die Frau habe nach rechts ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ihr Wagen krachte dabei gegen ein anderes Auto und einen Anhänger am rechten Rand. Die 21-Jährige und ihre ein Jahr ältere Beifahrerin verletzten sich schwer am Kopf und kamen in ein Krankenhaus. Der Überholer fuhr den Angaben nach ohne Anzuhalten weiter in Richtung Autobahn.

