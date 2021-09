Erneute Razzia gegen vietnamesische Schleuserbande in Berlin

Eine Woche nach einer großen Razzia gegen eine deutsch-vietnamesische Schleuserbande hat die Polizei weitere Wohnungen in Berlin und anderen Bundesländern durchsucht. Dabei beschlagnahmte sie am Dienstag erneut Beweise, Computer, Handys, Unterlagen zu Scheinehen und Vaterschaftsanerkennungen sowie 50.000 Euro Bargeld, wie die Bundespolizei mitteilte.

Zwölf Wohnungen in den Berliner Bezirken Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Treptow-Köpenick und Tempelhof-Schöneberg wurden durchsucht. Außerdem zwei Wohnungen in Rostock, jeweils eine in Bad Saarow und Werneuchen (Brandenburg) sowie Räume in Düsseldorf. Beteiligt waren neben der Bundespolizei die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft Berlin.