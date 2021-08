Mann attackiert 21-Jährige und beleidigt sie homofeindlich

Ein unbekannter Mann soll in Berlin-Mitte nach einer 21-Jährigen getreten und sie homofeindlich beleidigt haben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, blieb die Frau unverletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll er am Sonntagnachmittag (15. August 2021) schon in der S-Bahn auf der Fahrt vom Alexanderplatz zum Hackeschen Markt mit der Hand eine Pistole angedeutet und in ihre Richtung gezielt haben. Nachdem die Frau am S-Bahnhof Hackescher Markt ausgestiegen war, soll der Verdächtige ihr zunächst gefolgt sein. Dann habe er sich nach bisherigen Erkenntnissen homophob beleidigt, habe versucht, nach ihr zu treten und sie zu bespucken. Die 21-Jährige wich jedoch aus und wurde nicht getroffen. Der Unbekannte stieg wieder in die Bahn und fuhr weiter. Das Fachkommissariat für homophobe Delikte beim Landeskriminalamt ermittelt.