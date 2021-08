Mit gestohlenem Auto Juwelier ausgeraubt: Gerichtsprozess

Zwei Ex-Polizisten sollen mit einem gestohlenen Auto in ein Bamberger Juweliergeschäft gefahren sein und weitere Straftaten begangen haben - am heutigen Tag (9.00 Uhr) könnten sie vom Landgericht Bamberg dafür verurteilt werden. Allein beim Juwelier sollen sie laut Anklage Uhren und Schmuck im Verkaufswert von mindestens 200.000 Euro erbeutet haben. Die beiden 30-Jährigen sind laut Landgericht Ex-Polizisten, die in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden waren.

© dpa

Ein Angeklagter war laut Landgericht bei der Landespolizei Berlin, hatte 2018 einen Unfall, war danach krankgeschrieben und wurde im März 2021 in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Der andere mutmaßliche Täter war bei der Bundespolizei und ist seit 2019 im vorzeitigen Ruhestand.

Ab November 2020 sollen die beiden sich für diverse Straftaten in Oberfranken zusammengeschlossen haben. Sie sollen zum Beispiel Grafikkarten, Spielkonsolen und Laptops gestohlen haben. Außerdem wird ihnen vorgeworfen, bei einem Online-Auktionshaus Interesse an Elektroartikeln gezeigt zu haben, diese aber mit körperlicher Gewalt und ohne zu zahlen erbeutet zu haben. Bei ihrem größten «Coup» beim Bamberger Juwelier sollen sie nach der Tat noch einen Rauchkörper ins Geschäft geworfen haben und mithilfe eines Blaulichts auf ihrem gestohlenen Auto geflüchtet sein.