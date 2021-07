Jugendliche nach Streit angegriffen und verletzt

Nach einem Streit zwischen zwei Gruppen Jugendlicher sind in der Nacht zu Dienstag zwei 17-Jährige am Berliner Park am Gleisdreieck verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, seien die Jugendlichen mit einer zunächsst unbekannten Tatwaffe angegriffen worden. Sie wurden von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt.

