Angestellter der Polizei soll Drogen gehandelt haben

Kokain, Heroin und Geld: Ein Mitarbeiter der Polizei Berlin wird verdächtigt, mit Drogen gehandelt zu haben. Nachdem ein Polizeibeamter auf ein mutmaßliches Koks-Taxi aufmerksam geworden war, wurde in der Nacht zum Donnerstag in Berlin-Neukölln ein 40-jähriger Angestellter des Zentralen Objektschutzes der Polizei festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Gegen den Mann werde nun erstmal ermittelt, sagte ein Sprecher der Behörde. Momentan bestehe das Angestelltenverhältnis weiterhin.

Den Angaben zufolge hatte ein Beamter ein Auto beobachtet und den Verdacht entwickelt, es könne sich um einen Koks-Lieferdienst handeln. So soll in der Neuköllner Hobrechtstraße ein Mann in das Auto gestiegen, ein kurzes Stück mitgefahren und noch in derselben Straße wieder ausgestiegen sein. Der Beamte sei dem verdächtigen Auto daraufhin gefolgt. Als der Fahrer in der Nähe parkte und in ein Restaurant ging, wurde er laut Polizei kontrolliert und festgenommen.