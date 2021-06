Vorgetäuschte Entführung - 19-Jähriger verurteilt

Weil er mit einer 13-Jährigen eine Entführung des Mädchens vorgetäuscht hatte und Lösegeld von den Eltern erpressen wollte, ist ein 19-Jähriger verurteilt worden. Ein Berliner Jugendschöffengericht verhängte einen Dauerarrest von einem Monat. Zudem wurde der Angeklagte für ein Jahr einem Betreuungshelfer unterstellt. Die treibende Kraft sei das Mädchen gewesen, hieß es am Donnerstag im Urteil. Der Angeklagte sei in die damals 13-Jährige verliebt gewesen und habe mitgemacht, um ihr zu gefallen. Er habe sich der versuchten schweren räuberischen Erpressung sowie des Vortäuschens einer Straftat schuldig gemacht.

Den Eltern war laut Anklage im April 2019 ein Erpresservideo übermittelt worden. Zudem habe die Tochter in Telefonaten behauptet, von einer Bande in einem Wald festgehalten und mit Chemikalien betäubt zu werden. Sie würde erst nach Zahlung eines Lösegeldes in Höhe von 10.000 Euro freigelassen werden, habe die Tochter mitgeteilt. Das Video sei im Zimmer des Angeklagten in einer Wohngemeinschaft in Berlin-Schöneberg aufgenommen worden.