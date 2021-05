87-Jähriger verprügelt: Angeklagter mit Erinnerungslücken

Nach einem brutalen Überfall auf einen damals 87 Jahre alten Mann in Wedding hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Angreifer begonnen.

Der 50-Jährige soll den Senior in einer Tordurchfahrt durch Faustschläge in das Gesicht so schwer verletzt haben, dass der pensionierte Polizist seitdem pflegebedürftig ist. Der Angeklagte erklärte zu Prozessbeginn am Montag vor dem Landgericht der Hauptstadt, er sei stark betrunken gewesen und könne sich an das Geschehen und an den Mann kaum erinnern. Er bitte um Vergebung.