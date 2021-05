19-Jähriger bei Streit gestorben: Polizei ermittelt

Eine Mordkommission untersucht die Hintergründe für den Tod eines 19-Jährigen nach einem Streit in Berlin-Zehlendorf. Die Polizei konnte am Sonntagnachmittag noch keine neuen Erkenntnisse zu dem Vorfall mitteilen. Nach ersten Informationen war es am frühen Samstagmorgen um kurz nach 3.00 Uhr in dem kleinen Park an der Idsteiner Straße (Ecke Seibtweg) zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Unbekannten und dem 19-Jährigen gekommen.

© dpa

Dabei sei der junge Mann schwer verletzt worden. Eine vom Rettungsdienst eingeleitete Reanimation sei erfolglos geblieben. Weder zum Auslöser des Streits noch zum flüchtigen Verdächtigen lagen am Sonntagnachmittag Informationen vor. Unklar war ebenfalls, wie der 19-Jährige verletzt wurde.