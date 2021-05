Mann durch Messerstiche in Berlin-Mitte verletzt

Durch Messerstiche ist ein 25-Jähriger am James-Simon-Park in Berlin-Mitte am Oberschenkel schwer verletzt worden. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann zuvor am Uferweg in der Burgstraße eine Auseinandersetzung mit einer Gruppe Unbekannter, von denen jemand die Tat ausgeführt haben soll.

Ein Beobachter, der aufmerksam geworden war, rief die Polizei. Er soll dem Angreifer Reizgas ins Gesicht gesprüht haben, als dieser mit dem Messer in der Hand auf ihn zugelaufen kam. Die Gruppe flüchtete in den Park. Zunächst hatte die Polizei von einer oberflächlichen Verletzung am Oberschenkel gesprochen.