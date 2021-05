30-Jähriger soll mit Baseballschläger zugeschlagen haben

Ein 30-Jähriger soll mit einem Baseballschläger auf einen 37 Jahre alten Mann eingeschlagen haben.

Der habe ersten Ermittlungen zufolge zuvor auf der Schleiermacherstraße in Kreuzberg der 32 Jahre alten Freundin des Mannes ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei am 10. Mai 2021 mit. Das Paar sei am Sonntagabend in ein Wohnhaus geflüchtet, wo die alarmierten Beamten beide antrafen. Dabei habe sich herausgestellt, dass gegen den 30-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Er sei in Polizeigewahrsam genommen und nach Aufnahme seiner Personalien wieder entlassen worden.