Feuer im Gericht: Haftstrafe von drei Jahren rechtens

Die Haftstrafe gegen einen 31-Jährigen, der im Kriminalgericht Berlin-Moabit mehrere Feuer legte, ist rechtskräftig. Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) hat die Revision des Angeklagten als unbegründet verworfen, wie am Montag mitgeteilt wurde. Die Verurteilung zu drei Jahren Haft enthalte keine Rechtsfehler.

Im Urteil hieß es, der Angeklagte habe im März 2020 in einem «stark aufgebrachten und alkoholisierten Zustand» an sieben Stellen Papier sowie an einer Stelle Baumaterial in Brand gesetzt. An einen Handwerker, der bei der Flucht vor dem Feuer eine Rauchgasvergiftung erlitt, muss der Verurteilte 1000 Euro Schmerzensgeld zahlen.