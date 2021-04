Rollstuhlfahrer geschlagen und ausgeraubt

Ein Rollstuhlfahrer ist von einem Unbekannten angegriffen und ausgeraubt worden.

Der 74-Jährige sei auf der Schillerstraße in Charlottenburg unterwegs gewesen, als ihm von hinten in den Nacken geschlagen worden sei, teilte die Polizei am Mittwoch (07. April 2021) mit. Der bisher unbekannte Täter habe sich den Brustbeutel des Mannes geschnappt und sei anschließend geflüchtet. Der 74-Jährige habe nach dem Vorfall am Dienstagmittag zwar über Schmerzen geklagt, jedoch auf ärztliche Behandlung verzichtet.