Getötete Frau am Kurfürstendamm: Polizei sucht Zeugen

Die 50-Jährige war am vergangenen Donnerstag tot in ihrer Wohnung in Charlottenburg gefunden worden. Bekannte hatten sie vermisst, woraufhin die Feuerwehr die Wohnungstür öffnete. Die Obduktion der Polizei ergab tödliche Verletzungen an Kopf und Oberkörper. Eine Mordkommission ermittelt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an das Landeskriminalamt Berlin zu wenden. Die Mordkommission nimmt auch vertrauliche Informationen unter der Telefonnummer 030/4664 911888 entgegen.