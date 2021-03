Konto zur Verfügung gestellt: Geldwäscher verurteilt

Weil er Betrügern sein Bankkonto zur Verfügung gestellt und fast eine halbe Million Euro weitergegeben haben soll, ist ein 40-Jähriger zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Das Amtsgericht Tiergarten sprach den Mann am Dienstag (23. März 2021) der Geldwäsche in 13 Fällen schuldig. Der Angeklagte habe betrügerisch erlangte Beträge, die im Herbst 2019 auf sein Konto eingegangen waren, auf Anweisung ihm unbekannter Männer abgehoben und dann an vorgegebenen Orten versteckt, hieß es im Urteil. Das Gericht ordnete die Einziehung von rund 600 000 Euro an.