Drei Autos in Flammen

In der Nacht auf Samstag haben in der Germaniapromenade in Britz drei Autos gebrannt. Die Polizei ermittelt. In Berlin werden immer wieder Fahrzeuge durch Brände zerstört oder beschädigt - häufig handelt es sich dabei um Brandstiftungen. Nähere Informationen zur Brandursache oder der Höhe des Schadens waren am Morgen noch nicht bekannt.