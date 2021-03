Mit Drogen gehandelt: Verteidiger kündigt Geständnis an

Weil er rund zehn Kilogramm Marihuana verkauft haben soll, muss sich ein 36-Jähriger vor dem Berliner Landgericht verantworten. Dem Mann werden 17 Fälle zur Last gelegt.

Abnehmer sei ein gesondert verfolgter mutmaßlicher Drogenhändler gewesen. Der Verteidiger kündigte zu Prozessbeginn am Freitag (19. März 2021) an, sein Mandant werde sich voraussichtlich am zweiten Verhandlungstag am 30. März «weitgehend geständig» zu den Vorwürfen äußern.