Schwangere Frau getötet: Lebenslange Haft wegen Mordes

Nach dem gewaltsamen Tod einer hochschwangeren Frau ist ein 33-Jähriger des Mordes und der Vergewaltigung schuldig gesprochen worden. Das Berliner Landgericht verhängte gegen den Mann am Freitag eine lebenslange Freiheitsstrafe. Er habe die 31 Jahre alte Frau, die im achten Monat schwanger gewesen sei, im Mai 2020 in ihrer Wohnung vergewaltigt und anschließend erwürgt, erdrosselt oder ihr anders die Atemwege verlegt, begründete die Vorsitzende Richterin.

Die Leiche der jungen Frau war etwa vier Tage nach dem mutmaßlichen Verbrechen in ihrer Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg entdeckt worden. Sie sei «mehrschichtig mit Handtüchern und Decken eingewickelt gewesen», hieß es weiter im Urteil. Familienmitglieder und eine Freundin hätten zuvor die Polizei alarmiert, weil sie die 31-Jährige tagelang auch telefonisch nicht erreichen konnten. Beamte hätten die Leiche in der Zwei-Zimmer-Wohnung gefunden.